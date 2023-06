La programmazione del Cinema Corso

Questa settimana il Cinema Corso propone:

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il film diretto da James Magold, vede un Indy (Harrison Ford) che non è più quello che affrontava i nazisti in un castello inglese, nel lontano 1944.

Siamo infatti nel 1969, nei frenetici giorni dell'Allunaggio, un Indiana accasato con Marion è ormai prossimo al ritiro e si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex-nazisti come Voller (Mads Mikkelsen) collaborano persino con la NASA.

Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il prof. Henry Jones è costretto a tornare in azione a causa dalla sua figlioccia Helena (Phoebe Waller-Bridge). La ragazza, un'abile truffatrice, è riuscita a entrare in possesso di un prezioso e raro artefatto che suo padre aveva affidato alle cure di Indy. Si tratta del cosidetto Archimedes Dial (Il Quadrante di Archimede), un dispositivo che si dice possieda la straordinaria capacità di individuare le fratture temporali. Helena, è riuscita a rubare il quadrante ed è fuggita rapidamente dal paese, decisa a venderlo al miglior offerente. Tra questi ultimi anche Voller, in compagnia del suo lacché Klaber (Boyd Holbrook).

In tutto questo l'agente governativa Mason (Shaunee Renette Wilson) segue la situazione e deve capire da che parte stare...

Mercoledi 28 giugno 20.30

Giovedi 29 giugno 20.30

Venerdi 30 giugno 20.30

Sabato 1 luglio 15.00 -17.45 - 20.30

Domenica 2 luglio 15.00 -17.45 -20.30

Lunedi 3 luglio 20.30

Martedi 4 luglio 20.30

Elemental, il film d'animazione Disney Pixar diretto da Peter Sohn, segue le vicende di un'insolita coppia, Ember e Wade (Valentina Romani e Stefano De Martino), in una città in cui gli abitanti, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono tutti insieme in diverse zone. Ember è una tenace e "ardente" giovane donna sulla ventina, molto legata alla sua famiglia e dotata di un gran senso dell'umorismo. Nonostante sia una persona brillante, la ragazza ha un bel caratterino, tant'è che a volte s'infiamma molto facilmente e perde subito la pazienza. Ember è l'unica figlia di due immigrati, che vivono a Firetown, e non si è mai allontanata da casa, ma sapendo quanti sacrifici abbiano fatto i suoi genitori per darle una vita migliore della loro, è determinata a dimostrare il suo valore. La giovane, infatti, non vede l'ora di prendere in mano la conduzione dell'attività di famiglia, Il Focolare, una volta che suo padre Bernie sarà andato in pensione.

Wade, invece, è il ragazzo "che segue la corrente", coetaneo di Ember ed è molto attento ed empatico, difatti non ha alcun timore a mostrare le proprie emozioni, che si notano, tra l'altro, molto facilmente. Il giovane è un ottimo osservatore e un grande ascoltatore, non stupisce, infatti, che sia molto compassionevole con gli altri. La sua famiglia, con cui ha un buon rapporto, è esattamente come lui, ovvero composta da un gruppo vivace ed emotivo, che crea sempre un'opportunità per condividere le loro emozioni.

I due si ritroveranno a vivere un'avventura, che li porterà a scoprire qualcosa di fondamentale: quanto hanno davvero in comune, nonostante le apparenti diversità.

Mercoledi 28 giugno 20.30

Giovedi 29 giugno 20.30

Venerdi 30 giugno 20.30

Sabato 1 luglio 15.30-17.30-20.30

Domenica 2 luglio 15.30-17.30-20.30

Lunedi 3 luglio 20.30

Martedi 4 luglio 20.30