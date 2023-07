Aperte le iscrizioni al concorso di poesia dialettale Tami

I cultori del dialetto hanno tempo fino al 19 agosto per partecipare alla 24a edizione del Concorso di poesia dialettale “Armando Tami”. Il concorso è bandito dal Comitato festeggiamenti della Noga, con il patrocinio del Comune di Villadossola e della fondazione Tami. E' riservato a opere inedite in dialetto realizzate da scrittori della provincia del VCO e aree limitrofe. La partecipazione è completamente gratuita. Le iscrizioni dovranno pervenire compilando la scheda di adesione e una dichiarazione liberatoria in quanto le opere dovranno essere originali e inedite, non premiate o segnalate in altri concorsi fino alla data di premiazione di questo, chiusa in una busta contrassegnata con la lettera C.

Ogni autore potrà partecipare con un solo componimento. Il testo non dovrà superare trentasei versi. Gli elaborati a tema libero dovranno essere consegnati in sette copie dattiloscritte a Grossi Pesca Sport Via Bianchi 3 - Villadossola durante l’orario di negozio (tel.0324/54160) all'Ufficio del Centro culturale "La Fabbrica" (orario ufficio 9-12, tel.0324/575611) oppure spediti a Liliana Sarazzi via Valle Antrona 39/A 28844 Villadossola Vb entro sabato 19 agosto. Per il moduli per la scheda di adesione chiamare il 392-7920430 sono inoltre reperibili sul sito del teatro La Fabbrica. Una sola copia dovrà recare in calce nome, cognome, età, indirizzo e numero telefonico dell'autore e chiusa in una busta contrassegnata con la lettera A. Le sei copie restanti, completamente anonime, dovranno essere chiuse in una busta contrassegnata con la lettera B, congiuntamente alla traduzione letterale del testo in lingua italiana. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. A tutti gli autori sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Ai primi 5 classificati sarà consegnata, oltre all’attestato, una medaglia d’oro del peso decrescente a partire da tre grammi. In occasione della serata dialettale durante la Festa Patronale della Noga, che si terrà il 6-7 e 8 ottobre, in una serata particolare ci sarà la lettura delle opere partecipanti e la premiazione delle cinque migliori poesie. L'organizzazione si riserva il diritto di pubblicare una raccolta delle più significative opere pervenute. La giuria è composta dal prof. Silvano Ragozza (presidente) già docente di letteratura italiana, studioso ed esperto di dialetti, Pietro Benacchio giornalista, Daniela Borri esperta di teatro dialettale, Gianfranco Pavesi presidente "Academia dal rison" di Novara e un rappresentante dell’Associazione Libriamoci.