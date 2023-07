Val Brevettola skyrace: pronti, via.....

Ci siamo…… Mancano poche ore al via della VI edizione della Val Brevettola Skyrace, la gara di corsa in montagna che si svolge sulla montagna di Montescheno.

L’atteso evento sportivo – ma non solo sportivo – entra nel vivo e Montescheno sarà per un giorno il polo d’attrazione del mondo delle skyrace.

Domenica 23 luglio si corre dunque la gara che si snoda per 21 chilometri su un tracciato altamente competitivo. La macchina organizzativa - che coinvolge tra le 200-250 persone – è già all’opera da mesi e tutto è pronto per il via.

Il briefing tecnico della gara si svolgerà sabato 22 luglio alle ore 18 alla sede della Società Operaia di Montescheno.

Poi domenica, alle 7, ritiro pacchi gara e preparazione alla partenza; alle 8 e 30 partenza della gara; alle 9,30 il via alla gara dei piccoli.

Alle 12 il pranzo preparato dai cuochi del Formont Villadossola e alle 15 le premiazioni