Colloro: tradizione e divertimento in tre giorni di festa

É Colloro che, da tradizione e come ogni anno, da il via ai festeggianti dell’agosto premosellese organizzato dalla pro loco del paese. Sede dei festeggiamenti é l’ex asilo di Colloro, che, nelle giornate di Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio ospiterà momenti di festa e divertimento!



Grandissima novità di quest’anno é il palo della cuccagna, a tentare la risalita saranno tutte squadre amatoriali, composte almeno da 5 persone, l’evento inizierà alle 20:30.

Per iscriversi contattare il numero ; Andrea 3425749784 Danilo 3349875439



Questa edizione vuole sicuramente ricordare i momenti e i giochi delle feste degli anni passati ma anche dedicarsi ai giovani e alla valorizzazione del paese.

Sono infatti in programma serate di allegria accompagnata da musica e ottimo cibo, birra e cocktail accompagneranno la serata.

in tutta la durata dell’evento sarà presente il servizio cucina e griglia, novità della domenica a pranzo polenta e tapelucco.

Per informazioni

Elisa +39 344 2459256

Giada +39 345 6096061