Alto Vallese, il partito Neo sosterrà l'iniziativa contro il lupo

Basta devastazioni causate dal lupo. Il partito Neo dell'Alto Vallese ha deciso di sostenere l'iniziativa contro il lupo. Lo scrive il giornale ‘Le Nouvelliste’ che riporta come ormai ‘’parte della classe politica dell'Alto Vallese sia stufa delle devastazioni commesse dal lupo in Vallese’’. Da qui la decisione del Neo di appoggiare l'iniziativa che chiede di poter regolamentare più facilmente il numero dei predatori.

‘’Il partito passa all'offensiva sulla questione dei grandi predatori – scrive Le Nouvelliste - . L'ex partito cristiano-sociale dell'Alto Vallese sostiene così l'iniziativa intitolata "per la protezione dell'uomo, degli animali domestici e del bestiame contro il lupo". Il testo è stato convalidato dalla Cancelleria federale. Per avere successo, i suoi promotori dovranno raccogliere 100.000 firme valide per il 2 novembre 2024’’.

L'iniziativa "Proteggi le persone, gli animali domestici e il bestiame dai lupi" vuole poter aggiungere un nuovo comma all'articolo 79 della Costituzione federale. Questo regola la giurisdizione federale sulla caccia e la pesca. Il nuovo comma 79a mira a chiarire che il lupo è protetto solo nel Parco Nazionale Svizzero, situato nella regione di Zernez (GR) e può essere cacciato ovunque, tutto l'anno.