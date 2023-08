A Mergozzo un concerto in omaggio a Luigi Tamini

Sabato 5 agosto alle 21.00 presso Antica Latteria di Mergozzo si terrà il XIII Concerto in omaggio a Luigi Tamini.

Come consuetudine fin dal 2005, il Civico Museo Archeologico di Mergozzo ha presentato per 12 anni, fino al 2016, un concerto in onore del mecenate Luigi Tamini, medico, che con la fortuna accumulata in Argentina a fine Ottocento, beneficò il paese natale donando, tra le altre cose, il Palazzo che oggi ospita il museo.

In questa serata i clarinettisti Vittoria Ecclesia e Paolo Pellegrini proporranno un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, con musica romantica e contemporanea di compositori che provengono dai quattro angoli del Mondo.