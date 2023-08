La Prima Categoria parte già con due derby ossolani

Domenica 10 settembre, alle ore 15, fischio di inizio della stagione 2023/2024 di Prima Categoria. Ma la primissima gara della stagione potrebbe essere disputatagià il giorno prima, sabato 9 settembre alle 20.30 sul sintetico di Domodossola, tra Virtus Villa e Agrano.

Questo inconsueto prologo è dovuto alla richiesta avanzata dalla Virtus Villa di disputare le proprie gare interne di sabato sera anziché di domenica pomeriggio. Sulla richiesta, pervenuta alla Federazione, le altre società del girone dovranno manifestare consenso o diniego entro il primo settembre. Ecco perché l’anticipo della prima giornata di campionato non è ancora certo, dipenderà infatti dalla volontà della società ospitata, in questo caso l’Agrano.

Per quanto riguarda le altre gare, nella giornata inaugurale spiccano subito due derby ossolani: al “Bonomini” si gioca Vogogna - Ornavassese, mentre a Verampio va in scena Crodo - Piedimulera, sfida tra i rossoverdi neopromossi e i gialloblù retrocessi dalla Promozione. L’ultima ossolana, la Varzese, sarà impegnata in casa contro i novaresi della Pernatese, mentre a Cannobio ci sarà l’interessante match tra Cannobiese e Gravellona San Pietro.

Questo campionato sarà denso di derby ossolani, almeno uno in quasi tutte le giornate di campionato.Tra le tante sfide una menzione particolare merita l’incontro Vogogna - Piedimulera, in programma già alla quarta giornata.

La prima giornata :

Vogogna-Ornavassese; Crodo-Piedimulera; Virtus Villa-Agrano; Varzese-Pernatese; Cannobiese-Gravellona San Pietro; Sizzano-Bagnella; Trecate-Comignago; Union Novara-Carpignano;