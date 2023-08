A Villa tutto pronto per la festa di San Bartolomeo

Conto alla rovescia per la festa patronale di San Bartolomeo a Villadossola che pur senza i tradizionali falò e la gara di pesca offre un calendario ricco di appuntamenti musicali, enograstronomici, sportivi religiosi e culturali. A seguito dell’annullamento dell’accensione dei faló, la Proloco organizzerà il 26 agosto alle 22 uno spettacolo pirotecnico.

La festa organizzata dalla Proloco in collaborazione con la Parrocchia e il Comune e prenderà il via giovedì 24 agosto con il Villa Summer party vol.2 in piazza della Repubblica si ballerà con dj Molella, preceduto dalle 18 dai dj: Lupo Alberto e Panico. Durante la serata sarà operativa l'area bar con cocktail, birra, piadine, patatine e sarà preparato lo speciale panino dedicato a San Bartolomeo.

Venerdì è in programma la camminata “Quatar pass par Vila” iscrizioni alle ore 18.30 in piazza della Repubblica L'inizio della gara è previsto alle 19.30, mentre il costo di partecipazione è di 3 euro. Alle ore 22 animerà la serata Michele Tomatis & The Live Band con uno spettacolo di musica italiana seguito dall'esibizione della scuola di danza Butterfly asd di Assunta Zavettieri. In piazza della Repubblica sarà aperto il Cocktail Bar.

Sabato 25 alle 9.30 è in programma un torneo di basket, in memoria di Roberto Massarelli , al campo dell'oratorio. Alle 22 ballo liscio con la Tikozzi band.

Domenica 27 alle ore 9 ci sarà la visita al sito Megalitico di Varchignoli: il ritrovo è al parcheggio al Boschetto, di fronte al circolo. Sempre alle 9 inizia in piazza Repubblica “Non solo moto” una sfilata di auto e moto d'epoca. Alle 17.30 sarà in programma la sedicesima edizione del palio delle galline. Alle 22 “Bandaliga” proporrà un tributo a Luciano Ligabue.

Lunedì 28 festa del Santo patrono alle 12.30 è previsto un pranzo comunitario e alle 20.15 si terrà la processione solenne con la statua di San Bartolomeo con una sosta per la benedizione in piazza Repubblica. Mentre alle 22 chiuderà la festa Energy disco show con gli Explosion. Durante la festa funzionerà un posto di ristoro al coperto con oltre 500 posti a sedere.