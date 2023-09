Matrimoni civili anche alla torretta medievale

I matrimoni civili a Domodossola non saranno più celebrati solo nella sala consiliare e in sala Falcioni. E' stato infatti individuato dal comune un altro luogo simbolo di Domodossola: la torretta medievale. La decisione è stata ratificata con una delibera di giunta che stabilisce nuovi criteri di organizzazione del servizio di celebrazione dei matroni civili. Sposarsi alla torretta il sabato e nei giorni festivi per i residenti di Domodossola costerà 500 euro mentre per i non residenti 1000 euro.

Quanto rimane delle antiche mura è oggi visibile soprattutto in via Monte Grappa, dove all'incrocio con via Facchinetti si può osservare la torretta, un bell'esempio di torre quadrata costrita con blocchi di beola estratti dalle cave del colle della Mattarella. La torretta in tempi recenti è stata oggetto di restauri e riqualificazione da parte del Lions club di Domodossola.

Il tetto era stato costruito nella seconda metà dell'ottocento da Angelo Rigoni, avvocato che divenuto proprietario della torretta ne aveva fatto parte integrante del giardino della sua abitazione vari proprietari si susseguirono fino alla famiglia Moalli che nel 1981 donò la torretta al Comune.