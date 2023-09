Enrico Vanzina, Toni Capuozzo ed Oscar Farinetti: dal 15 al 17 settembre torna Domodosofia con talk show e incontri di altissimo livello

La connessione, quella intima tra due persone, ma anche quella del linguaggio dell'informatica, come il collegamento ad una rete telematica.

Con questo tema, affrontato nella sua duplice valenza attraverso una serie di conferenze, incontri e conversazioni, Domodossola nel fine settimana tra il 15 e il 17 settembre diventerà capitale della cultura grazie al festival delle idee e dei saperi. L'evento, come di consueto, è organizzato dal Comune di Domodossola in partnership con Ars.Uni.Vco. e Fondazione Paola Angela Ruminelli e con la collaborazione di UPONtourism, La Stampa, UPO Alumni e con il contributo di Studio Quadra.

Una quinta edizione, questa del 2023, che ancora una volta si svolgerà in diverse location della città e che prevede un ricco programma di conferenze, incontri e conversazioni musicali a tema "Connessioni", cui si aggiungeranno una serie di eventi collaterali dedicati ai più piccoli e appuntamenti enogastronomici di altissimo livello.

Novità dell'edizione 2023 anche la partecipazione di Beppe Gandolfo, il giornalista Mediaset, editorialista anche per le nostre testate (Ossolanews, Vconews, Newsnovara), che modererà diversi incontri di spicco, e che nei mesi scorsi ha partecipato in prima persona alla stesura del programma insieme all'amministrazione comunale e ad Ars.Uni.Vco.

Tra i relatori spiccano Rettori d'Università, direttori di Musei, nomi e volti del piccolo e del grande schermo, oltre a studiosi di fama mondiale, giornalisti, scienziati, scrittori e divulgatori. Tra tutti il giornalista Toni Capuozzo, la climatologa Serena Giacomin, il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai, Mons. Franco Giulio Brambilla, il Vicedirettore della Verità Francesco Borgonovo, il regista e scrittore italiano Enrico Vanzina e il creatore e fondatore di Eataly Oscar Farinetti.

Il programma è ricco di appuntamenti. Il pubblico potrà scegliere tra conferenze, panel, talk show, laboratori, conversazioni musicali: appuntamenti interdisciplinari che mirano a recuperare il significato originale dell’essere in sintonia e dell’importanza dell’essere connessi. Vi saranno però anche spazi per incontrarsi, confrontarsi e condividere esperienze, analizzare lo scenario attuale o lasciarsi andare a previsioni sul futuro.

“Il tema di quest’anno, “Connessioni” - ha spiegato il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi - è un tema particolarmente significativo, declinabile in infiniti modi ma estremamente centrato rispetto alla fase che la società sta attraversando. L’obiettivo del festival è entrare in sintonia, connettersi veramente, condividere emozioni e sentimenti, vivendoli in maniera reale, non virtuale”.

Il calendario di Domosofia 2023 è davvero ricco: tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel Borgo della Cultura ossolano, in spazi all'aperto o in luoghi al chiuso.

Venerdì 15 settembre Domosofia aprirà ufficialmente la mattina con gli appuntamenti di Domosofia Young, il ciclo di incontri dedicati agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Alle ore 10:00 presso il Palatenda Oratorio è in programma l'appuntamento rivolto alle scuole primarie dal titolo: "I dinosauri spiegati a mio figlio" con il paleontologo e curatore della sezione di Paleontologia dei Vertebrati al Museo di Storia Naturale di Milano Cristiano Dal Sasso.

Sempre alle ore 10:00 ma presso l'Auditorium Istituto Floreanini protagoniste saranno invece le scuole secondarie di primo grado con l'incontro con lo scrittore Francesco Muzzopappa e la sua Trilogia di Matt.

Stesso orario per l'incontro rivolto alle scuole secondarie di secondo grado presso l'Auditorium Istituto Marconi Galletti Einaudi, dove è in programma la conferenza dell'avvocatore a autore Michele Gerace che parlerà de "La forma del desiderio . Natura, meraviglia, conflitto e potere''.

Domosofia entrerà nel vivo durante il pomeriggio di venerdì 16 settembre con diversi appuntamenti: alle ore 16:00 in Piazza Rovereto l'incontro "Il futuro del lavoro e i nuovi modi di lavorare" con Mariano Corso; alle ore 16:30 in Cappella Mellerio si intraprenderà un "Viaggio nel tempo dei dinosauri" con ''La straordinaria avvenura di un paleontolo e suo figlio'' , con Cristiano Dal Sasso. Alle ore 17:00 in Piazza Rovereto spazio a "Nutrizione, piacere del cibo e salute" con Simona Bertoli e Leonardo Mendolicchio.

Si prosegue alle ore 17:30 in Cappella Mellerio con la conferenza "Rivolujzione verde: affrontare il cambiamento climatico per un futuro sostenibile'' con Serena Giacomin e alle ore 18:00 in Piazza Rovereto con "L'età dello tsunami. Sfide evolutive ed educative nella preadolescenza" con Alberto Pellai e Barbara Tamborini.

Alle ore 19:00 in Cappella Mellerio sarà la volta di mons. Franco Giulio Brambilla che parlerà di Monti sacri e sacri monti.

Infine alle ore 21:00 presso Palazzo San Francesco i Cameristi della Scala, Laura Marzadori violino solista e Monica Lukacs soprano, accompagnati dalle letture di Matteo Minetti, proporranno "Verdi incontra Manzoni".

Sabato 16 e domenica 17 settembre il palinsesto di appuntamenti si arricchirà anche dei Laboratori DOMOSOFIA#young, appuntamenti gratuiti dedicati ai più piccoli, organizzati in collaborazione con “ABC - studio specialistico”: “Game Connection” alle ore 15:00 (7-12 anni) e “Storie per piccoli che diventano grandi...” alle ore 15:30 (5-6 anni). Info e prenotazioni: biblioteca@comune.domodossola.vb.it - 0324 242232

Sabato 16 settembre alle ore 15:00 in Cappella Mellerio si parlerà di "Phone Connections: scoperte e controversie internazionali" con Mauro Caniggia Nicolotti e Luca Poggianti; alle ore 15:30 in Piazza Rovereto di "Storia, intrighi e indagini: l'Africa coloniale italiana nel romanzo noir " con Giorgio Ballario e, sempre alle ore 16 ma in Cappella Mellerio, di "Connessioni tra mondo fisico e metaverso" con Edoardo Di Pietro e Damiana Luzzi. Alle ore 16:30 in Piazza Rovereto è in programma l'appuntamento con "Le politiche dell'Unione Europea nel suo vicinato orientale" con Nona Mikhelidze e alle ore 17:00 in Cappella Mellerio "La forza gravitazionale: dall'Universo alla particelle" con Augusto Sagnotti.

Si prosegue alle ore 17:30 in Piazza Rovereto con "Intrecci invisibili: alla ricercadelle connessioni dei grandi temi d'attualità" con Francesco Borgonovo e alle ore 18:00 in Cappella Mellerio con "Il nuovo lusso nell'era dell'iperconnessione- Il digital detox" con Gavino Puggioni e Stefania Cerutti.

Alle ore 18:30 Piazza Rovereto ospiterà l'incontro "Tecnologie di comunità. Digitale e intellgenza artificiale sono incubatori di legami sociali?" con Simone Paliaga mentre alle ore 18:30 in Piazza Mercato si discuterà di "Relazioni tra psiche criminale, mass media e società moderna" con Alessandro Meluzzi e Beppe Gandolfo.

La sera alle ore 21.00 in Piazza Mercato si parla di cinema: "I Vanzina e il Cinema italiano: successi, sfide e segreti" è il tema dell'appuntamento con Enrico Vanzina e Maurizio Cabona.

Si prosegue poi domenica 17 settembre con, alle ore 10:30 in Cappella Mellerio, l'incontro su "Cultura e turismo: un binomio in cammino" con Simone Frignani e Stefania Cerutti. Alle ore 15:00 poi, sempre in Cappella Mellerio, si discuterà di "Connessioni sociali nell'era digitale" con Luca Pancani e Paolo Riva.

Nel pomeriggio, alle ore 15:30 in Piazza Rovereto l'appuntamento è con "La libertà della schiavitù in amore" con Paolo Guzzanti e con Beppe Gandolfo mentre alle ore 16:00 in Cappella Mellerio spazio alla scienza con "Rivelare le onde gravitazionali, la ricerca alla frontiera della conoscenza" con Massimo Carpinelli ed Edwige Pezzulli. Alle ore 16:30 in Piazza Rovereto "Donne che connettono il mondo: integrazione oltre le culture" con Maryan Ismail e Carolina Pellegrini e alle ore 17:00 in Cappella Mellerio "Apici radicali e connessi. Da principio relazione, conoscenza e creazione" con Michele Gerace e Francesco Iannello.

Alle ore 17:30 in Piazza Rovereto "L'Università come modello di rete di connessioni" con Giancarlo Avanzi e, a concludere i tre giorni di Domosofia, alle ore 18:00 in piazza Mercato "10 mosse per affrontare il futuro" con Oscar Farinetti e Beppe Gandolfo. Alle ore 19:00 in Piazza Mercato "Uuna vita controcorrente. Un giornalista in connessione con i fatti più che con le opinioni" con protagonisti Toni Capuozzo e Beppe Gandolfo.

Un programma dunque davvero ricco e in grado di soddisfare un pubblico variegato. Tre giorni per riflettere, approfondire, conoscere e stare connessi. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.