Festa dell’Uva: è il giorno della grande sfilata

È arrivato il giorno più atteso della Festa dell’Uva: il 10 settembre va infatti in scena la tradizionale sfilata dei gruppi folk e dei carri di Masera, tra i momenti più amati della festa. Scopriamo il programma completo della giornata.

Si inizia alle 9.30 con la Stramasera, la sesta edizione della gara non competitiva di corsa in montagna dedicata ad Aldo Pianta. Le iscrizioni aprono alle 8.30.

Alle 10 l’apertura della Fiera ossolana e del Mercatino con i prodotti artigianali, oltre che dello Sport Corner nel quale i bambini hanno la possibilità di cimentarsi con diversi sport. Alle ore 10.30 prende invece il via “Tourbul”, il giro enogastronomico delle frazioni di Masera (Bondolo, Menogno, Rivoria, Villa Caselli e Via Carale). La mattinata si conclude alle 12 con l’apertura delle aree ristoro: il Reparto griglia, l’enoteca La Canva, l’Hamburgeria e il Self Service.

Alle ore 14 è in programma la tradizionale sfilata dei carri e dei gruppi folkloristici di Masera e della zona per un pomeriggio di musica e divertimento. Alla stessa ora, presso il Campo Sportivo, l’Associazione Karma propone un appuntamento per i più piccoli con Karma Kids e la Baby Dance.

Al termine della sfilata, alle 17 il Reparto griglia propone la tradizionale merenda con “Mutun a la Sau”, mentre dalle 19 la cucina riapre per tutte le specialità della cena.

La serata prosegue alle 21 con la musica dal vivo di Cinzia Belli al tendone interno Campo Sportivo, e alle 21.30 con l’attesissimo spettacolo pirotecnico. Si conclude, a partire dalle 23, con l’apertura dell’area giovani al Bakan Disco Pub con Dj Bunny e Born Horny.