''Pari giusto, poteva finire 2 a 2 ma è terminata senza reti''

In Coppa Italia era finita 4 a 1 per i granata al ‘Curotti’. Domenica alla prima di campionato il risultato è stato di 0 a 0 al ‘Liberazione’ di Omegna. Alzi la mano chi pensava che la Juventus Domo sarebbe potuta anche passare vittoriosa in terra cusiana all’esordio in questo torneo di Promozione dopo il successo largo in Coppa. Non è stato così: Omegna-Juventus Domo è finita senza gol.

‘’Il pari è gusto, con occasioni da entrambe le parti’’ spiega Michael Nino, tecnico dei granata. Che aggiunge: ‘’Abbiamo avuto due belle occasioni per fare gol, poi il nostro portiere è stato bravo in altre due occasioni loro. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ anche se nel finale abbiamo avuto altre due occasioni con Trunfio e Yeboah. Poteva finire 2 a 2 ed è finita 0 a 0’’.

La prima di Promozione sancisce alcune conferme. Le vittorie di Casale (2-1 in casa della Chiavazzese), del Cittàdi Baveno (3-1 al Cameri), del Lagrange Trino (2-1) sul Ceversama. Finisce 1 a 1 tra Momo e Arona, mentre il Valduggia piega la neo promossa Valdilana Biogliese per 3 a 1.ù

Il Feriolo cade a Valdengo (1-3) e il Briga passa a Varallo (2-1).