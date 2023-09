Trial: piloti del Domo '70 protagonisti al Campionato Regionale di Aosta

Di seguito, sono riportati i risultati della 5ª prova del Campionato Regionale di Trial svoltasi ad Ollomont, in provincia di Aosta (AO).



MINI ENTRY

3' Griggi Roberto

6' Gnuva Aaron



MINI C

3' Vietti Violi Michele



MINI B

1' Vietti Violi Gabriele

3' Bianconi Manuel



MINI A

1' Villari Giacomo



TR5

1' Afri Enzo

2' Paiuzza Roberto

3' Agostini Stefano

8' Berini Gianni

11' Fanchini Lorenzo



TR3 OPEN

1' Zeccarelli Lorenzo

5' Floriani Giuseppe

7' Rossi Alessandro

9' Paiuzza Luca



TR3

1' Bucchi de Giuli Thomas

5' Airoldi Stefano



TR2

2' Brandani Alberto



Complimenti per tutti gli ottimi risultati!!!!!