Tutto pronto per la nuova edizione di Ossola Trail

È ormai tutto pronto a Mergozzo per l’edizione 2026 di Ossola Trail, l’evento di trail running organizzato come sempre da Asd Ossola Trail Events e in programma domenica 19 aprile.

Saranno tre le distanze previste: Ossola Sky, 28 chilometri con ben 1.900 metri di dislivello; Ossola Trail, 20 chilometri con 1.300 metri di dislivello; Ossola Speed - novità di quest’anno - 10 chilometri con 700 metri di dislivello. Le prime due distanze fanno parte del circuito Utmb Index, con l’attribuzione di punteggi utili per l’iscrizione alle gare Utmb, tra le più prestigiose a livello internazionale.

Fedele alla sua storia, che ha sempre visto atleti di alto livello contendersi la vittoria sulle diverse distanze, Ossola Trail accoglierà tantissimi campioni anche quest’anno: nella lunga, Ossola Sky, saranno al via il vincitore dello scorso anno, quel Cristian Minoggio che proprio nel 2025 si è definitivamente confermato come uno dei trail runners più forti a livello internazionale. A contendergli la vittoria, se un recente infortunio non lo bloccherà sul più bello, Franco Collè, capace di vincere 4 Tor Des Geants; occhio anche alle prestazioni di atleti come Filiberto Vaira, Alessio Vorti, Gianluca Pinton e Saverio Ottolini, che è anche il preparatore di Minoggio. In campo femminile fari puntati su Aurora Bosia, nel giro della nazionale di Skyrunning, e Martina Gioco. Ossola Trail vedrà al via la vincitrice di due Tor Des Geants Lisa Borzani; sempre tra le donne sarà protagonista Chiara Regis, mentre al via della gara maschile ci saranno tra gli altri Matteo Pigoni, vincitore delle prime due edizioni di Ossola Trail e capace di vincere anche nel 2024, e il forte Mathieu Brunod. Ossola Speed avrà tra i protagonisti Simone Adamini e Patrick De Lorenzi.

Proprio De Lorenzi, insieme a Giovanni Storti, del famoso trio Aldo Giovanni e Giacomo e ben noto anche per la sua attenzione alle tematiche ambientali, a Franco Collé e a Luca Vismara, PhD in medicina e terapia sperimentale presso l’Università di Torino sarà protagonista della serata “Resilienza, nella vita, nello sport e nell’ambiente”, in programma presso il portico della chiesa di Mergozzo sabato 18 aprile alle 19.00. La serata e la gara saranno anche l’occasione per una raccolta fondi per Manima, l’organizzazione di volontariato fondata proprio da Storti e Vismara che promuove la cultura della cura attraverso interventi osteopatici, con particolare attenzione a bambini prematuri o con disabilità. Le iscrizioni a Ossola Trail chiuderanno il 16 aprile.