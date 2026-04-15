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Sport | 15 aprile 2026, 14:06

Tutto pronto per la nuova edizione di Ossola Trail

Il 19 aprile la gara di Mergozzo con tre diverse distanze. Ospite speciale, la sera precedente, Giovanni Storti

Cristian Minoggio

Cristian Minoggio

È ormai tutto pronto a Mergozzo per l’edizione 2026 di Ossola Trail, l’evento di trail running organizzato come sempre da Asd Ossola Trail Events e in programma domenica 19 aprile.

Saranno tre le distanze previste: Ossola Sky, 28 chilometri con ben 1.900 metri di dislivello; Ossola Trail, 20 chilometri con 1.300 metri di dislivello; Ossola Speed - novità di quest’anno - 10 chilometri con 700 metri di dislivello. Le prime due distanze fanno parte del circuito Utmb Index, con l’attribuzione di punteggi utili per l’iscrizione alle gare Utmb, tra le più prestigiose a livello internazionale.

Fedele alla sua storia, che ha sempre visto atleti di alto livello contendersi la vittoria sulle diverse distanze, Ossola Trail accoglierà tantissimi campioni anche quest’anno: nella lunga, Ossola Sky, saranno al via il vincitore dello scorso anno, quel Cristian Minoggio che proprio nel 2025 si è definitivamente confermato come uno dei trail runners più forti a livello internazionale. A contendergli la vittoria, se un recente infortunio non lo bloccherà sul più bello, Franco Collè, capace di vincere 4 Tor Des Geants; occhio anche alle prestazioni di atleti come Filiberto Vaira, Alessio Vorti, Gianluca Pinton e Saverio Ottolini, che è anche il preparatore di Minoggio. In campo femminile fari puntati su Aurora Bosia, nel giro della nazionale di Skyrunning, e Martina Gioco. Ossola Trail vedrà al via la vincitrice di due Tor Des Geants Lisa Borzani; sempre tra le donne sarà protagonista Chiara Regis, mentre al via della gara maschile ci saranno tra gli altri Matteo Pigoni, vincitore delle prime due edizioni di Ossola Trail e capace di vincere anche nel 2024, e il forte Mathieu Brunod. Ossola Speed avrà tra i protagonisti Simone Adamini e Patrick De Lorenzi.

Proprio De Lorenzi, insieme a Giovanni Storti, del famoso trio Aldo Giovanni e Giacomo e ben noto anche per la sua attenzione alle tematiche ambientali, a Franco Collé e a Luca Vismara, PhD in medicina e terapia sperimentale presso l’Università di Torino sarà protagonista della serata “Resilienza, nella vita, nello sport e nell’ambiente”, in programma presso il portico della chiesa di Mergozzo sabato 18 aprile alle 19.00. La serata e la gara saranno anche l’occasione per una raccolta fondi per Manima, l’organizzazione di volontariato fondata proprio da Storti e Vismara che promuove la cultura della cura attraverso interventi osteopatici, con particolare attenzione a bambini prematuri o con disabilità. Le iscrizioni a Ossola Trail chiuderanno il 16 aprile.

l.b.

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