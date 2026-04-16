Quattro equipaggi ossolani al Rally Vigneti Monferrini

Ci saranno anche alcuni equipaggi ossolani al IX Rally Vigneti Monferrini, gara che su si correrà nel weekend del 18-19 aprile a Canelli.

Si tratta del collaudato duo David Caffoni-Lello Natoli (Skoda Fabia), dell’equipaggio Fabrizio Margaroli- Massimiliano Rolando (Skoda Fabia), di Mirko Pelgantini- Rino Balassi (Skoda Fabia) e Samantha Foti - Jastine Sertori (Peugeut 106).

Gli equipaggi affronteranno otto prove speciali in tre giri di gara, inframezzati dal transito al riordino di Piazza Carlo Gancia a Canelli e dal parco assistenza, allestito nella zona industriale.

Il primo ed il terzo giro prevedono il transito su tutte e tre le prove speciali: Loazzolo – Cantine Pianbello, San Marzano Oliveto e Asti Spumante, mentre il secondo giro non prevede il passaggio sulla Loazzolo, che con i suoi 11,9 km sarà la prova più lunga della gara.