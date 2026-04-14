 / Sport

Sport | 14 aprile 2026, 15:04

''Parla'' russo il memorial Vittoni: vince Danil Veshniakov

Ciclismo, è giunto primo nella gara per juniores svoltasi in Ossola, organizzata dal Pedale Ossolano

Danil Veshniakov primo sul traguardo ossolano

Danil Veshniakov primo sul traguardo ossolano

Parla russo il 4° memorial Germano Vittoni-Mokavit Race, la gara di ciclismo per juniores svoltasi in Ossola nel fine settimana ed organizzata dal Pedale Ossolano.

La vittoria è andata al diciottenne  Danil Veshniakov. L’atleta del Pc Baix Ebre Tortosa ha superato negli ultimi cinquanta metri lo svizzero Laurin Lingenhag (Axion Future Team). Ha vinto alla media di  km 93,7 in 2h12’14” media 42,516 km/h. Dietro Veshniakov e Lingenhagsono giunti 3° Samuele Brustia (Giovani Giussanesi), 4°Luca Gugnino (Uc Piasco), 5° Christian Gamba (Trevigliese) a 22”. Una gara sviluppatasi  tra Piedimulera,  Fomarco e Cimamulera e dedicata a Germano Vittoni, un ossolano che ha vissuto con profonda passione e dedizione questo sport. Originario di Bannio Anzino, Vittoni è stato una figura di riferimento sia nel mondo del ciclismo che nella comunità locale.

re.ba.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore