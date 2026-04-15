Corri in Vigezzo 2026: cinque appuntamenti tra i comuni della valle

È tutto pronto per la stagione 2026 di “Corri in Vigezzo”: cinque appuntamenti, da giugno ad agosto, rivolti agli appassionati di corsa in montagna e a tutti coloro che desiderano prendere parte a gare podistiche e camminate non competitive tra le strade e i sentieri della Valle Vigezzo.

Si inizia sabato 13 giugno con “Dissimove”, una gara in montagna a Dissimo, nel comune di Re, con un percorso non competitivo di 9 chilometri e un minigiro di 2 chilometri, aperta a tutti a partire dai 6 anni. Domenica 5 luglio torna la tradizionale “Marcialonga” di Druogno, una camminata non competitiva e non cronometrata aperta a tutti, su un percorso di 13 chilometri. Sabato 25 luglio la cronoscalata panoramica “La Sfidàa - Trofeo Bonzani” sulle montagne di Craveggia con doppia distanza, 19 e 11 chilometri. Martedì 6 agosto a Buttogno, frazione di Santa Maria Maggiore, la seconda edizione del “Trofeo Ciao Marti”, una corsa non competitiva con un percorso di 7 chilometri e un minigiro di 1,5 chilometri.

Infine, domenica 30 agosto la storica “Sgamela’a d’Vigezz”, che quest’anno giunge all’edizione numero 52: una corsa o camminata non competitiva di 25, 10 o 3 chilometri su percorsi che si snodano tra tutti i comuni vigezzini.