Fiab Vco riparte in sella: presentato il calendario 2026 tra natura, sport e sostenibilità

Fiab Verbano Cusio Ossola Bicincittà è pronta a rimettersi in sella e lancia il programma 2026, un calendario di uscite ed eventi pensato per chi ama pedalare e vivere il territorio in modo attivo e sostenibile. Dal mese di aprile fino a dicembre, il gruppo propone appuntamenti che spaziano dalle gite più tranquille, adatte a tutti, ai percorsi più dinamici per chi desidera mettersi alla prova.

"Siamo pronti a ripartire: anche per il 2026 tornano le pedalate Fiab Vco con un calendario ricco di appuntamenti tra natura, cultura e divertimento - spiegano dal team di Fiab Vco - Ogni uscita è un’occasione per stare insieme, scoprire luoghi straordinari e muoversi in modo sostenibile, respirando aria pulita e condividendo momenti speciali su due ruote".

Il programma si apre proprio questo sabato 19 aprile con la "Pedalata per la Terra" lungo il percorso Domodossola – Villadossola. L'appuntamento è per le ore 11 in piazza Mercato, alle 11.15 la partenza verso la collina dello sport di Villadossola lungo la ciclovia del Toce dove si pranzerà al sacco. Il rientro è previsto per le ore 15. Sabato 25 aprile ci sarà invece il giro di Oira (Crevoladossola–Oira). Domenica 10 maggio doppio appuntamento: con Ticino e Navigli (Sesto Calende–Tornavento–Nosate) e con Bognanco Hike & Bike, dedicata alla Val Bognanco e riservata a chi pratica mountain bike.

Sempre a maggio spazio anche alle iniziative più inclusive e dedicate alle famiglie, come Bimbimbici in programma domenica 17 maggio da Domodossola all’Oasi di Preglia, e la Bicincittà Omegna prevista venerdì 22 maggio.

Giugno propone alcune delle uscite più attese: sabato 13 o domenica 14 giugno si terrà l’Ossola Bike Fest a Crevoladossola, con percorsi mountain bike e gravel. Segue domenica 14 giugno l’escursione al Ghesc e sito megalitico (Montecrestese), mentre sabato 20 giugno è in calendario la Pedalata 42 Martiri di Fondotoce da Verbania a Fondotoce. Il giorno successivo, domenica 21 giugno, appuntamento con Pedalando con Tiziano lungo il tragitto Pieve Vergonte–Ornavasso.

Tra gli eventi più suggestivi dell’estate torna sabato 8 agosto la Pedalata delle Stelle, con itinerario Verbania–Domodossola–Verbania, mentre a settembre spazio ai festival dedicati agli appassionati di mountain bike e gravel: domenica 27 settembre il Vergante Bike Fest a Miasino e, nel corso del mese, la Toce Bike lungo il tratto Vogogna–Premosello.

Il calendario prosegue con il Cicloraduno Fiab Nord Ovest, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre tra Savona e Genova. A dicembre, infine, chiusura con il tradizionale Natale sul Pedale a Domodossola. Da definire, invece, la data della Pedalata nella Storia lungo la Linea Cadorna Verbanese.

Fiab Vco ricorda che date ed eventi possono essere soggetti a modifiche e integrazioni. Per aggiornamenti e informazioni è possibile consultare il sito www.fiabvco.it oppure scrivere a info@fiabvco.it.