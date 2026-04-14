L'ossolana Gaia Cittadino prima tra le Juniores alla Mezza Maratona

Parla un po’ ossolano l'ultima edizione della Mezza Maratone dei Due laghi.

Appare degno di nota il risultato colto dalla villadossolese Gaia Cittadino, protagonista tra le Junior femminili nella competizione che ha visto vincere Roberto Giacomotti e Sara Locatelli.

La 27a edizione, come sempre dipanatasi sul lungo tracciato tra il Lago Maggiore e il lago di Mergozzo, ha visto ben 850 iscritti, con un 29,96% di quote rosa. E tra le donne protagoniste anche Gaia Cittadino , classe 2007, che ha chiuso la gara da 10 chilometri nel bel tempo di 47' 11", primo tempo della sua categoria Juniores ma soprattutto migliore nella categoria superiore Promesse e secondo tempo della categoria ancora superiore Senior. Nella classifica assoluta è stata 38a.