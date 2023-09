Presentata la stagione teatrale de La Fabbrica

Più spettacoli all’insegna della contemporaneità e delle diverse arti che calcano il palcoscenico: si presenta così la nuova stagione del Teatro La Fabbrica organizzata dal Comune di Villadossola e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. Un rinnovato impegno che rende il teatro un polo vitale per il tessuto culturale della città, per trasmettere emozioni, promuovere la riflessione e ispirare il dialogo. Un cartellone costruito per soddisfare le esigenze e gli interessi di pubblici diversi con commedie classiche e musicali, opere teatrali moderne e infine la danza contemporanea.

Si parte il 1° novembre con lo spettacolo musicale Una volta nella vita (Once), tratto dall’omonimo film irlandese del 2006 scritto e diretto da John Carney, portato sul palco dalla Compagnia della Rancia con un eccezionale gruppo di undici artisti che suonano una moltitudine di strumenti, oltre a cantare, recitare e danzare.

Il 18 novembre, Luca Bizzarri è il protagonista di NonHannoUnAmico: in un’ora di racconto, Bizzarri ci fa ridere e riflettere sulle nostre debolezze e i nostri tic raccontando i costumi di un nuovo millennio, confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e digitale.

Il 7 dicembre dopo una fortunata tournée internazionale, il capolavoro shakespeariano La tempesta, diretto da Alessandro Serra, arriva a Villadossola con tutta la forza evocativa di un allestimento che celebra la magia ancestrale dell’arte teatrale. La vendetta del mago Prospero contro chi lo ha esiliato, l’amore di sua figlia Miranda per Ferdinando, gli spiriti Ariel e Calibano e i naufraghi dispersi su una sorta di isola-palcoscenico diventano qui gli elementi che compongono una galleria di quadri scenici votati a celebrare l’essenza stessa del teatro. Lo spettacolo fa parte del progetto No Limits e su prenotazione può essere corredato di audiodescrizione.

Il 18 gennaio si prosegue con lo straordinario talento comico di Ugo Dighero al servizio dell’Avaro di Molière. L’attore genovese, già apprezzatissimo protagonista di opere di Stefano Benni e Dario Fo, si confronta per la prima volta con una grande classico, interpretando Arpagone nel nuovo allestimento diretto da Luigi Saravo.

Sabato 3 febbraio Maurizio Lastrico è sul palco della Fabbrica con Lasciate ogni speranza voi che entrate che nasce, come i precedenti spettacoli, dalla sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici e le scuole.

Il 12 marzo in scena la commedia Maneggi per maritare una figlia, forse la più amata e celebre del repertorio di Gilberto Govi, con la regia e la straordinaria interpretazione di Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi. In una Genova degli anni ’50, Steva è un uomo semplice e mite, continuamente vessato dai rimbrotti dell’acida moglie Giggia. I due coniugi, non più giovanissimi, sono impegnati nella scrupolosa ricerca di un “buon partito” per maritare la loro unica figlia Metilde.

Il 23 marzo, Chiara Francini si racconta attraverso la musica, alternando vicende personali a vicende pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a se stessa. Forte e Chiara è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario condotto con ironia tagliente.

Amanda Sandrelli è la protagonista di Lisistrata, la commedia di Aristofane, riscritta da Ugo Chiti in chiave contemporanea ma sempre rispettosa della versione originale, il 20 aprile sul palco della Fabbrica. Grazie all’uso sapiente di un meccanismo teatrale modernissimo lo spettatore assiste ad una specie di farsa dove molto si ride, ma che in maniera paradossale e insieme umanissima fa scoprire senza falso pudore, tra sghignazzi e continui doppi sensi saporosissimi, i meccanismi perversi dell’irragionevolezza umana.

Infine, la stagione si conclude il 10 maggio con un appuntamento che fa parte della rassegna diffusa di danza “We speak dance”. Rifare Bach (La naturale bellezza del creato) è uno spettacolo diretto e coreografato da Roberto Zappalà che dedica il suo inconfondibile linguaggio corporeo a Johann Sebastian Bach, che con la sua musica cristallina e preziosa incarna per il coreografo l’ideale di un’arte pura e onesta.

«Dopo il successo inaspettato della stagione teatrale 2022-2023 il Centro Culturale “La Fabbrica” ha il piacere di proporre un’emozionante nuova stagione, con graditi ritorni e nuovi personaggi che, per la prima volta, calcheranno il nostro palcoscenico - dichiara il Sindaco Bruno Toscani - Novità della stagione la presenza sul social Instagram e il rinnovamento del sito internet, nella nuova e accattivante grafica che spero ci avvicinerà ancora di più al nostro pubblico che, come dico sempre, è il vero protagonista del teatro. Sempre appassionato, generoso, a volte critico, ma sempre pronto a sostenerci».

«Piemonte dal Vivo, il più grande palcoscenico del Piemonte, prosegue la sua attività sul territorio regionale e collabora alla programmazione della stagione 2023-24 del Teatro La Fabbrica di Villadossola attraverso una proposta artistica multidisciplinare e di rilievo nazionale. Una collaborazione, che parte dal dialogo portato avanti in questi anni con le eccellenze presenti sul territorio e che ambisce a cogliere le opportunità del nostro tempo, interpretandole quali occasioni di sviluppo culturale duraturo e sostenibile. Abbiamo lavorato ad una nuova stagione affinché la musica, il teatro e la danza siano per i cittadini occasione di incontro, di divertimento e riflessione per la comunità che sceglie di abitarli» dichiara Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo

“Teatro No Limits”

A partire dalla stagione 23-24 la Fondazione Piemonte dal vivo si impegna per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile e in quest’ottica sostiene il progetto Teatro No Limits, promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS e con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT – Università di Bologna Campus di Forlì. L’iniziativa porta l’audiodescrizione a teatro e consente al pubblico non vedente e ipovedente di assistere pienamente agli spettacoli, rendendo “visibili” scene, costumi, cambi luce, movimenti degli attori e ogni altro elemento silenzioso della messa in scena, abbattendo la barriera del buio. Il progetto si avvale della collaborazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Consiglio Regionale del Piemonte ETS.

Per la stagione 2023/2024 del Teatro La Fabbrica lo spettacolo audiodescritto è La tempesta.

Collaborazioni con il Fai, Trenitalia e Abbonamento Musei

Tutte le stagioni comunali 2023-24, organizzate in collaborazione con Piemonte dal Vivo, confermano ed estendono il sistema di relazioni con altri enti per ampliare e favorire l’offerta culturale destinata al pubblico dei suoi teatri. Agli iscritti FAI, ai clienti dei treni regionali TRENITALIA e ai tesserati dell’ABBONAMENTO MUSEI è garantito il biglietto ridotto per gli spettacoli delle stagioni organizzate da Piemonte dal Vivo.

Ventennale Fondazione Piemonte dal Vivo

Le azioni di rete rientrano in un articolato progetto di valorizzazione e ricerca che accompagna Piemonte dal Vivo lungo l’intero corso del 2023, per festeggiare i vent’anni trascorsi dalla costituzione della Fondazione e culmina in autunno con un convegno sui temi del decentramento, della circuitazione e del riequilibrio territoriale in regione.

A questo link è possibile scaricare le schede e le foto in alta risoluzione degli spettacoli in programma:

https://drive.google.com/drive/folders/1oZPAh9vpM8SYZqAmIlSerrflLgSDn52G?usp=sharing