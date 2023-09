"La Memoria della pietra": le opere di Giorgio Stefanetta

In occasione della 37esima Sagra del Fungo di Trontano, il 16 settembre, alle 17 , nell’Oratorio di Santa Marta, verrà inaugurata la mostra “La Memoria della pietra” di Giorgio Stefanetta. L’artista vive e lavora a Vogogna; autodidatta, ha iniziato a dipingere nel 1975 e ha esposto le proprie opere in numerose mostre collettive e personali.

Dopo un esordio con opere ad olio, si è dedicato esclusivamente alla grafica, manifestando un particolare interesse per l’architettura locale. In mostra saranno esposte 20 tavole a china che riproducono particolari della facciata romanica della chiesa parrocchiale della Natività di Maria di Trontano, opere che l’artista ha donato al Comune nel 2021. Delle opere in esposizione l’Associazione Culturale Navasco ha realizzato un catalogo con il prezioso contributo di Antonio Maniscalco, fotografo professionista esperto nella riproduzione di opere d’arte.

La mostra sarà aperta sabato 16 settembre, dalle 15 alle 22. e domenica 17 settembre, dalle 10.00 alle 22.