L'Arma ricorda il sacrificio del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto

Ricorre quest’anno l’80° anniversario del sacrificio del Vicebrigadiere, Medaglia d’oro al valor militare, Salvo D’Acquisto, sottufficiale dell’Arma immolatosi per tener fede ai doveri assunti col giuramento prestato, salvando 22 civili dalla fucilazione. Per l’occasione le Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo del VCO (Verbania, Domodossola, Valle Vigezzo) il 23 settembre prossimo ricorderanno con una messa il sacrificio del giovane carabiniere, attualmente servo di Dio, per il quale è in corso il processo di beatificazione. La funzione che sarà celebrata alle ore 11 al santuario Madonna di Re in Valle Vigezzo, alla presenza delle autorità civili e militari nonché dei soci delle tre sezioni.

Nell’ambito delle celebrazioni dell’importante ricorrenza, inoltre, la scorsa domenica in Piazza San Pietro, il Santo Padre ha ricevuto una folta delegazione dell’Arma dei carabinieri, alla presenza del Ministro della Difesa Gudo Crosetto, del Comandante Generale Teo Luzi, dell’Ordinario Militare Santo Marcianò e del fratello del decorato Alessandro.