Per Aib e Protezione Civile una sede unica a Pontegrande

Avranno una sede unica di valle, che sorgerà nello stesso stabile che accoglierà in futuro la Casa della Salute. La conferma arriva dal presidente della Provincia Alessandro Lana che ha avuto il via libera dall'Asl.

"Ho chiamato il dott. Borgotti di Asl Vco, sempre gentilissimo - afferma Lana - per avere conferme sulla possibilità di utilizzare il piano superiore della ex Comunità Montana Monte Rosa a Pontegrande, visto che il progetto della Casa della Salute futura si svilupperà solo sul piano terra. Borgotti a nome di Asl ha confermato tale possibilità permettendo quindi la realizzazione di un progetto importante a cui credo molto. La sede unica di valle per i volontari è un piccolo sogno coltivato da tempo e che presto vedrà la sua realizzazione". Lana ringrazia anche per l'impegno preso e mantenuto il presidente dell'Unione Montana Valle Ossola Bruno Toscani.