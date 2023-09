Vittoria in rimonta per la Virtus Villa nell'anticipo al Curotti

Sotto di un gol nel primo tempo per una autorete, la Virtus Villa ribalta il risultato nella ripresa e batte il Comignago per 2 a 1.

Seconda vittoria di fila per la Virtus Villa nell’anticipo di ieri sera al ‘Curotti’.

Dopo il successo a Gravellona Toce domenica scorsa, i biancocelesti superano il Comignago e si godono per 24 ore il primo posto in classifica con 7 punti in tre partite. Incassata l’autorete al 30’ì del primo tempo la Virtus è rientrata in campo convinta ribaltando la partita grazie al duo Palfini-Martinella, autori delle reti per i padroni di casa.