Inaugurata una copia fotografica della Madonna dei Sette Dolori a Ronco

E' stata inaugurata a Ronco, in occasione della festa dell'Addolorata, una copia fotografica su tela del quadro raffigurante la Madonna dei sette dolori. Il quadro originale era stato trasferito, per motivi di sicurezza, nella chiesa parrocchiale ed in sostituzione era stata collocata a Ronco una copia fotografica in bianco e nero.

L'Associazione culturale Navasco ha deciso di donare all'oratorio di Ronco, dedicato alla Madonna Addolorata, una copia fedele del quadro, realizzata con l'ausilio di moderne tecnologie a Milano. L'intervento rientra in un progetto avviato nel 2017 dall'associazione di “restauro digitale” che prevede la rproduzione su tela di affreschi e dipinti. L'attuazione di questo progetto è stato possibile grazie alla disponibilità e alla competenza dell'architetto Antonio Maniscalco fotografo professionista esperto nella fotografia di opere d'arte. La riproduzione è stata eseguita però, dopo che nel 2022, cogliendo la proposta dell'associazione il parroco ha fatto restaurare il quadro originale.

Non si ha una datazione e un'attribuzione certa del quadro «E' probabile – spiega Daniela Borri presidente dell'associazione Culturale Navasco - che l'opera sia coeva all'edificazione dell'oratorio si presume risalente all'inizio del settecento. Purtroppo non è stato trovato l'atto di fondazione né negli archivi diocesani né in quelli parrocchiali».

Il parroco don Luigi Preioni ha ringraziato l'associazione per il dono e ha spiegato che la parrocchia si appresta ad intervenire per sistemare il tetto dell'oratorio. L'associazione culturale Navasco al termine della funzione ha distribuito un libricino con la storia dell'oratorio. Il ricavato servirà per la manutenzione e il restauro dell'oratorio .