A Mergozzo la presentazione del documentario di Gregory Fusaro

Per la rassegna Fermenti 2023 venerdì 6 ottobre alle ore 21.00, all’Antica Latteria (sede Eco Museo del Granito), in vicolo XI n°11 a Mergozzo, ci sarà la presentazione del documentario del regista Gregory Fusaro “Se il cielo è tradito – La storia di Claudio Galuzzi”.

Il film è stato scritto e diretto da Gregory Fusaro e prodotto dal collettivo Underground?. Durante la serata, a cui parteciperà anche l’autore, verrà raccontata la storia di Claudio Galuzzi attraverso il ricordo di chi lo ha conosciuto e le sue parole, presenti nel libro di poesie “La pianura dentro”, dalla scrittura dei suoi testi, dalla scoperta di altri suoi linguaggi artistici come pittura e fotografia, dalla gestione del locale “Lenz” di Terranova dei Passerini alle varie collaborazioni con riviste letterarie e musicali, come Pulp, Rumore, Rockerilla.

Nel documentario le testimonianze di Antonio Bacciocchi, Cristina Donà, Mauro Ermanno Giovanardi, Marcello Maloberti, Rita "Lilith" Oberti, Massimo Pirotta, Ermanno Pea, Davide Sapienza, Sandro Sardella. L’iniziativa è realizzata dall’associazione Maydeas, la Non edicola Pontini, l’Arci di Verbania, la fanzine musicale WolverNight in collaborazione con Rvl La Radio e i Comuni di Mergozzo e Verbania. Ingresso libero.

Gregory Fusaro nel 2006 collabora con l'Archivio Cinematografico della Resistenza di Torino alle ricerche e alla realizzazione del catalogo Il cinema italiano 1959. Nel maggio 2008 cura in qualità di direttore artistico la prima Rassegna Cinematografica Unitre Milano 2008. Fra il 2007 e il 2010 gira quattro cortometraggi, Attraversando il ponte, La mostra, Abitudini e Musica e (è) sogno (che si classifica secondo al concorso realizzato dal canale televisivo di Sky La3).

'In via Savona al 57' segna l'esordio nel documentario, diretto insieme a Massimiliano Vergani. Nel 2014 dirige un videoclip musicale di Luca Pomì, Few lights. 'Saprem Morire e rispettar la vita' è il secondo lavoro diretto insieme a Vergani, prodotto dall’Anpi di Rho (MI) nel 2015. Sempre nel 2015 è tra i fondatori del collettivo Underground? di cui è direttore artistico. Nel 2017 realizza il cortometraggio Accogli(Mi) con la produzione del collettivo Underground? di Milano. Nel 2018 fonda insieme a Maurizio Mozzoni la casa editrice indipendente Edizioni Underground? Nel 2020 termina i lavori del documentario 'Se il cielo è tradito ', la storia di Claudio Galuzzi.