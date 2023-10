Incontro introduttivo al tango argentino e alla tangoterapia

A Casa don Gianni a Domodossola venerdì 6 ottobre si terrà l’incontro di prova del percorso di avvicinamento al Tango Argentino e alla tangoterapia “Il benessere in un abbraccio”.



"Ascoltare nel Silenzio l’Anima dell’altro è in assoluto la possibilità più preziosa, unica e irrinunciabile che il Tango ci offre.

Il Tango è un dialogo tra Anime… come ogni Anima è unica, così ogni Tango è unico… non esistono due Anime uguali, come non esistono due Tanghi uguali…" Gerardo Quiroz



Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria di Casa don Gianni al numero 0324 243006. Non è necessario saper ballare, il percorso è aperto a persone singole e a coppie. È possibile inserirsi nel corso dell’anno.