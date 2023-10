"Orridi Bike": un'avventura in bici tra Crevoladossola e gli Orridi di Uriezzo

Da Crevoladossola agli Orridi di Uriezzo, c'è un percorso che offre un'esperienza unica per gli amanti della mountain bike. Il percorso del Toce MTB, lungo 42 km (andata e ritorno) e con un dislivello di 550 metri, permette di immergersi completamente nella bellezza naturale della zona, passando attraverso sentieri suggestivi, mulattiere e tratturi.

Questa avventura è consigliata a coloro che praticano abitualmente la mountain bike, in quanto richiede una buona capacità tecnica. È inoltre obbligatorio l'uso del casco per garantire la sicurezza durante il percorso. Per partecipare, è necessario iscriversi entro venerdì 6 ottobre tramite il sito www.fiabvco.it.



La bellezza del paesaggio si unirà all'adrenalina del ciclismo, creando un'esperienza indimenticabile per tutti coloro che decideranno di partecipare a questo evento. L'obiettivo principale è quello di promuovere l'attività sportiva all'aria aperta e il rispetto dell'ambiente, incoraggiando le persone a vivere appieno la natura che ci circonda.

L'iniziativa è organizzata da FIAB grazie al contributo dell'Ossola Outdoor Center di Crevoladossola.