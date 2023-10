Il 2mila8 Volley pronto per la nuova stagione

Tutto è pronto per l’inizio di campionato della Serie D del 2mila8volley Domodossola. Dopo lo sfortunato anno in C che ha visto i ragazzi di De Vito retrocedere nella serie inferiore, Domo si rifà il “look” e torna ai nastri di partenza più ambiziosa che mai.

Il campionato prenderà il via nel week-end del 4/5 novembre con tre settimane di ritardo in confronto al 2022. I domesi sono stati sorteggiati nel girone A insieme ad Aosta, Biella, Cuorgné, Ivrea, Novara, Gattinara, San Rocco (NO), Lasalliano (TO), Sant’Anna (TO).

Nuovo main sponsor della squadra è Pediacoop H24 del dott. Comaita Fabrizio. Pediacoop è una società cooperativa con sede a Domodossola che opera in tutta Italia a supporto del servizio sanitario nazionale in diversi reparti ospedalieri per garantire cure specialistiche. Il dott. Comaita ha creduto fortemente nell’ambizioso progetto del team domese e per questo ha deciso di investire sul territorio dando un aiuto importante che permetterà al 2mila8volley Domodossola di crescere ulteriormente in questa e nelle future stagioni.

Per il settore maschile del 2mila8volley Domodossola la stagione 23/24 si prospetta infatti una stagione record. Il settore giovanile maschile fa segnare numeri mai visti prima e la società parteciperà, per la prima volta nella sua storia, a tutte le categorie giovanili maschili: minivolley, Under 12 M, Under 13 M, Under 15 M, Under 17 M e Under 19 M, diventando così una delle realtà più grosse (numericamente parlando) dell’intero Comitato territoriale (province Biella, Novara, Vercelli, Alessandria e VCO).

Per continuare a crescere e aumentare il livello tecnico il 2mila8volley ha investito in una figura tecnica di primissimo piano: responsabile del settore giovanile maschile sarà infatti Nardin Luca, esperto coach milanese che ha allenato nella Power Volley Milano (nella quale ha avuto anche l’onore di poter allenare un futuro campione del Mondo quale Yuri Romanò).

Nardin, oltre ad essere il responsabile del settore giovanile, sarà anche una risorsa in più per la Serie D, nella quale aiuterà il confermato De Vito Giovanni. La prima squadra è un bel mix tra giovani promettenti e giocatori più esperti e ancora volenterosi di mettersi a disposizione del gruppo. La rosa può contare su una ventina di atleti (gruppo numerosissimo), alcuni dei quali impegnati anche nel campionato di categoria Under 19.

L’ossatura della squadra è composta dal gruppo di atleti classe 2000/2002 (Akhtianik Denis, Boschi, De Grandis, Iaria, Mancuso, Turci D.) ai quali si uniscono i sei promettenti atleti classe 2006 (Under 19) Borgnis, Ferraris, Maiello A., Putrino, Saclusa, Sirocchi sui quali la società punta molto per le prossime stagioni. Insieme a tutti questi ragazzi ventenni ci saranno poi i “senatori” Bracchi, Brusa Restelletti, De Vito (K), Piroia insieme a Calò, Pennati, Riganti, Turci M. (questi ultimi 4 non ancora trentenni, ma con tante stagioni già alle spalle). La gestione di un gruppo così numeroso, se da una parte dovrebbe permettere di avere sempre a disposizione i 14 più in forma del momento, dall’altra non sarà semplicissima e dovrà essere affrontata con un adeguato turn-over in alcuni ruoli.

Dopo l’anno sfortunato di C, Domodossola quindi riparte dalla serie inferiore con un entusiasmo maggiore e tante ambizioni. Il progetto è ovviamente un progetto a lungo termine, nel quale i tanti giovani che arrivano dalla “cantera” domese potranno nei prossimi anni diventare sempre di più protagonisti. La riforma dei campionati regionali che vede una riduzione del numero delle squadre di C e D, rende difficile capire il livello delle avversarie. Tuttavia Domo ha sicuramente il potenziale e la rosa per essere tra le protagoniste del campionato. L’obiettivo è quindi quello dei Play-Off promozione.