Alla Coop torna l'iniziativa "Dona la Spesa"

Sabato 14 ottobre, in 57 punti vendita della rete Nova Coop torna “Dona la Spesa”, la colletta promossa dalla cooperativa per raccogliere prodotti alimentari a lunga conservazione e beni di prima necessità da destinare alle persone che vivono in condizioni di povertà alimentare.

L’iniziativa, al suo quarto appuntamento del 2023 e al secondo specificamente dedicato alla raccolta di prodotti alimentari e altri beni di prima necessità, ha consentito nell’ultima occasione di raccogliere 38 tonnellate di merci, per un valore pari a 100 mila euro, grazie all’impegno di 600 volontari.

In ogni territorio la raccolta viene svolta presso il negozio dai volontari dell’associazione beneficiaria in collaborazione con i soci del Presidio Soci Coop locale. Tutta la merce raccolta sarà ritirata direttamente dalle associazioni coinvolte.

I beni più adatti per essere donati sono i prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta, olio, riso, tonno, legumi in scatola, farina, sughi, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte, cereali, merendine, cioccolato; gli alimenti per la prima infanzia, i pannolini, il sapone per piatti e in generale i prodotti per l’igiene personale.

Nel Verbano Cusio Ossola “Dona la Spesa” coinvolgerà i seguenti punti vendita e associazioni:

- Domodossola Matteotti - Piazza Matteotti 10/11 - Croce Rossa

- Domodossola Cassino - Via Cassino 12 - Croce Rossa Domodossola

- Intra-Verbania - V. Colombo Ang. Via F.Cervi - Emporio dei Legami

- Omegna - P. Nobili De Toma 13 - San Vincenzo de Paoli Omegna e Casa Mantegazza Caritas U.P.M 14

- Villadossola - Via Campo Sportivo 1 - Caritas Villadossola

- Crevoladossola - Via Garibaldi, 4 - Caritas Domodossola

- Gravellona - Corso Marconi 46 - Caritas Gravellona Toce - Croce Verde - Ciss Cusio Assessorato ai Servizi Sociali - Comune di Gravellona Toce