Coppa, Vogogna sconfitto in casa

Si è chiusa la due giorni di Coppa per le compagini del Vco ancora in gara.

Ieri sera si è infatti disputata la quarta giornata del triangolare 1 tra Vogogna e Cannobiese, con la vittoria degli ospiti in una partita frizzante con molte reti. I verdi di Castelnuovo sono andati in rete due volte con il giovane Manara, ma non è bastato per fermare i ragazzi di Livorno.

Con questo risultato la Cannobiese vola in testa al raggruppamento, mentre il Vogogna è già eliminato.Nelle partite di mercoledì, il Baveno aveva passato il turno di Coppa Italia di Promozionesuperando la Juve Domo nel doppio confronto, mentre nei gironi preliminari della Coppa Piemonte di Prima categoria Crodo e Piedimulera avevano pareggiato e il Bagnella era caduto in casa contro il Comignago.

Queste ultime due gare decretano di fatto la matematica eliminazione di Crodo e Bagnella dalla competizione, pur avendo entrambe un’altra gara da disputare.

Riepilogo risultati e classifiche:

Coppa Italia Promozione - 2° fase ad eliminazione diretta: Baveno – Juve Domo 3-0 (andata 1-1), Baveno accede agli ottavi di finale contro la Dufour Varallo.

Coppa Piemonte Prima Categoria, 4° giornata gironi preliminari:

Triangolare 1: Vogogna - Cannobiese 2-3 Classifica: Cannobiese 7 (3), Gravellona San Pietro 4 (2), Vogogna 0 (3)

Triangolare 2: Crodo - Piedimulera 1-1 Classifica: Piedimulera 5 (3), Virtus Villa 4 (2), Crodo 1 (3);

Triangolare 3: Bagnella - Comignago 0-1; Classifica: Comignago 7 (3), Serravallese 3 (2), Bagnella 1 (3)