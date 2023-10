Infortunio sul lavoro in Vale Vigezzo. Un giovane 26enne è caduto in una scarpata mentre stava radunando il bestiame che accudiva a Olgia. Il giovane, dipendente di un'azienda di Cuneo, è caduto per una quarantina di metri, procurandosi diverse ferite: non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane è stato recuprato dall'elicottero del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo.