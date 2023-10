Acqua non potabile, un problema non nuovo a Villadossola

Torna il problema dell’acqua a Villadossola. Un guaio che sta contrassegnando da tempo la cittadina ossolana dove ieri il sindaco ha emesso un’altra ordinanza per invitare i villadossolesi a fare bollire l’acqua.

Era successo già nel 2022: il 29 aprile, il Comune aveva firmato un’altra ordinanza dopo che Asl aveva segnalato di aver rilevato in alcuni campioni, prelevati in diversi punti del territorio comunale, la presenza di batteri che rendono l'acqua non potabile.

Il problema si era ripresentato a ottobre 2022, questa volta con tanto di polemiche tra maggioranza e minoranza consiliare relativamente all’emissione di quell’ordinanza.

Che il problema acqua sussista era emerso nell’ultimo consiglio comunale. Quando dai banchi della minoranza erano state richieste informazioni sulle società partecipate dal Comune, tra cui proprio Acqua Novara-Vco.

L’opposizione aveva chiesto ‘’che interventi fossero programmati sulla rete idrica cittadina’’,

Aveva risposto il sindaco Bruno Toscani che aveva rimarcato come ‘’fossero in atto accordi con la società Acqua Novara-Vco per interventi sull’acquedotto in alcune parti della città’’. Il sindaco aveva rimarcato che ‘’la rete è vecchia e questo causa a volte il fenomeno dell’acqua sporca, con i relativi inconvenienti. Ma la situazione rispetto ad anni addietro è di certo migliorata’’ .