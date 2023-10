Halloween al museo di Palazzo San Francesco

Quale antico mistero si nasconde a Palazzo San Francesco? Mummie, animali spaventosi, diavoletti e scheletri per una sola notte, quella di Halloween, rivivranno tra le antiche mura di questo splendido edificio che ospita le collezioni museali del Comune di Domodossola.

Martedì 31 ottobre, alle 18 e alle 21, è in programma infatti un misterioso evento a Palazzo San Francesco riservato ai bambini dai 7 agli 11 anni. Le creature affascinanti e mostruose che riposano a Palazzo San Francesco, per una notte prenderanno vita per svelare i misteri del luogo in cui abitano. E mentre i bambini saranno impegnati al primo e secondo piano del Palazzo, gli adulti potranno partecipare a una visita unica alla mostra "Il gran teatro della luce. Tra Tiziano e Renoir". Sempre tra le 18 e le 21 ci si potrà inoltrare infatti nel suggestivo "teatro" allestito a Palazzo San Francesco per accogliere le meravigliose opere nelle quali la luce, coni suoi effetti scenici e simbolici, è protagonista.

Un percorso estetico e sensoriale raccontato dal curatore della mostra Federico Troletti. La durata della visita è di circa un'ora. La prenotazione per l'evento riservato ai bambini è obbligatoria, mentre quella per la visita guidata alla mostra è consigliata. Ci si può rivolgere telefonicamente al nr. 338/5029591 oppure via email a info@museicivicidomodossola.it L'ingresso per i bambini è di 3 €uro, per gli adulti 8 €uro. Sono previsti sconti e riduzioni per nuclei famigliari, tesserati AMO, diversamente abili.

Questo il programma:

Halloween in museo

31 OTTOBRE

ore 18:00 - 23:00

APERTURA SERALE DEL MUSEO DI PALAZZO SAN FRANCESCO

Il 31 ottobre il museo di Palazzo San Francesco è aperto al pubblico dalle ore 18 alle 23.

Passa Halloween tra le opere in mostra e le collezioni permanenti, sarà una serata indimenticabile!

Ingresso: vedere tariffe*

ore 18:00 e ore 21:00

IL MISTERO DELL’ANTICO PALAZZO

Vieni a scoprire il mistero che si nasconde a Palazzo San Francesco. Tra le sue antiche mura faremo rivivere, per una sola notte, mummie e animali spaventosi, scheletri e diavoletti.

Per bambini dai 7 agli 11 anni

Durata 1 ora e mezza circa

Prenotazione obbligatoria

Ingresso bambini: € 3,00 / unico per famiglia € 15,00

Ingresso accompagnatori: vedere tariffe*

ore 18:00 e ore 21:00

VISITA ALLA MOSTRA “IL GRAN TEATRO DELLA LUCE. TRA TIZIANO E RENOIR”

Inoltrarsi nel suggestivo “teatro” allestito a Palazzo San Francesco per accogliere le meravigliose opere nelle quali la luce, con i suoi effetti scenici e simbolici, è protagonista. Un percorso estetico e sensoriale raccontato dal curatore della mostra Federico Troletti.

Per adulti

Durata 1 ora circa

Prenotazione consigliata

Ingresso e visita guidata: vedere tariffe*

1° NOVEMBRE

ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00

APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO DI PALAZZO SAN FRANCESCO

Il 1° novembre il museo di Palazzo San Francesco e la mostra “Il Gran Teatro della Luce. Tra Tiziano e Renoir” sono visitabili dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.