Autista di un autoarticolato distrugge le barriere di una stazione di servizio

A Villadossola i Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un autoarticolato che, all’interno della stazione di servizio di Villadossola, lungo la SS 33, aveva abbattuto le barriere di altezza che limitano l’accesso dei veicoli nei parcheggi delle autovetture.

Alla guida del pesante mezzo, un autista lituano che aveva decisamente alzato il gomito e non aveva visto l’ostacolo. Sottoposto ad accertamento con l’etilometro, l’uomo ha fatto registrare addirittura un tasso pari a 1,79 g/l, oltre il triplo del consentito. L’uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Un altro automobilista è risultato positivo con un tasso pari a 0,75 g/l. per lui il ritiro della patente e la segnalazione alla Prefettura di Verbania.