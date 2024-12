Seconda Categoria, Esio campione d’inverno con un turno di anticipo

La capolista Esio vince a Crodo per 1-0, e si laurea campione d’inverno con una giornata di anticipo. Si trattava del più classico dei testacoda, ma in campo i verbanesi hanno dovuto sudarsi i tre punti, arrivati grazie al sigillo di Tinelli a metà ripresa. I rossoverdi antigoriani appaiono in ripresa, nonostante una classifica ancora molto critica, e nelle ultime partite se la sono giocata con tutti. L’Esio rimane primo con quattro punti di vantaggio sulla Castellettese, che ha regolato con un secco 4-0 il Casale Corte Cerro, dopo che il primo tempo si era chiuso a reti bianche.

Vittoria scacciacrisi per il Fomarco, che torna in zona playoff vincendo all’inglese il derby ossolano contro la Crevolese. Il 2-0 finale porta le firme di Ghidini e Soncini, e consente ai biancoverdi di tornare al quarto posto. Sempre critica la situazione dei gialloblù, fermi in terzultima posizione.

Seconda sconfitta consecutiva per la Pro Vigezzo, che deve arrendersi sul difficile campo del Riviera d’Orta: i padroni di casa vincono per 1-0 e si portano a meno due punti dai rossoblù.

Buon pareggio interno per il Cireggio, che impatta 1-1 con il Gargallo. Qualche rimpianto per i biancorossi, che si erano portati in vantaggio con Mbow a fine primo tempo, ma vengono raggiunti dai novaresi a dieci minuti dal termine.

Bella vittoria della Voluntas Suna, ai danni del quotato Varallo Pombia: i granata verbanesi hanno la meglio per 2-0 con le reti di Fusarpoli e Celeste, e avvicinano la Crevolese in classifica.

Domenica prossima 22 dicembre si giocherà il recupero della sesta giornata, rinviata per maltempo ad ottobre, che di fatto chiuderà il girone di andata.

Risultati:

Castellettese - Casale Corte Cerro 4 - 0; Cireggio - Gargallo 1 - 1; Crodo - Esio Verbania 0 - 1; Fomarco Don Bosco Pievese - Crevolese 2 - 0; Riviera D'Orta - Provigezzo 1 - 0; Voluntas Suna - Varallo Pombia 2 - 0; Dormelletto Comignago - Maggiora 1 - 0

Classifica:

Esio 34; Castellettese 30; Dormelletto Comignago 23; Fomarco Don Bosco Pievese 21; Pro Vigezzo, Varallo Pombia 19; Riviera D'Orta, Casale Corte Cerro 17; Gargallo 16; Cireggio 15; Maggiora 11; Crevolese 8; Voluntas Suna 7; Crodo 3