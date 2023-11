Dal 4 novembre torna "Io leggo perché"

Dal 4 al 12 novembre torna l'iniziativa nazionale "Io leggo perché": nove giorni in cui i cittadini potranno andare nelle librerie aderenti al progetto e donare un libro per le biblioteche scolastiche. Si tratta di una iniziativa di AIE supportata dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con il supporto di Fondazione Cariplo e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Ha il sostegno di Lega Serie A, Lega Serie B, Mediafriends e Rai Per la Sostenibilità – ESG.

Tanti i partner, ma sono soprattutto i cittadini protagonisti di questa iniziativa: tutti potranno recarsi in una delle librerie aderenti tra sabato 4 e domenica 12 novembre e acquistare libri da donare alle scuole dei quattro ordinamenti, infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado che aderiscono al progetto.

In Ossola, sono numerose le scuole che hanno aderito, e che stanno pubblicizzando l'iniziativa tra le famiglie dei propri studenti. Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.

In Ossola le librerie aderenti al momento sono cinque: libreria Grossi a Domodossola, Wonderland Books a Domodossola, Ubik Crevoladossola, Il Rosso e il Blu di Santa Maria Maggiore. Ciascuna scuola ha stabilito a quali librerie associarsi per l'acquisto dei libri. Alcune scuole superiori si sono associate anche al Libraccio di Gravellona Toce. Per partecipare all'iniziativa sarà sufficiente recarsi presso una di queste librerie, acquistare un libro e indicare a quale scuola sarà donato.