Geriatria, come affrontare i problemi legati alla memoria

Un invito a partecipare all'interessante appuntamento "Scherzi della Memoria" che si terrà oggi, 3 novembre, nella sala consiliare del municipio di Villette alle ore 17. Durante l'evento, la geriatra dell'Asl Vco, la dott.ssa Daniela Morabito, guiderà una discussione informativa sui problemi legati alla memoria che possono sorgere con l'avanzare dell'età e su come affrontarli con successo.

L'iniziativa fa parte della rassegna "La Cura è di Casa" ed è supportata dalla Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola. Questo appuntamento è il primo di una serie di incontri progettati per fornire informazioni preziose sulla salute e il benessere. Il prossimo appuntamento, in programma per il 17 novembre alle 17, tratterà il tema del sonno e dell'insonnia. Il relatore, il dott. Alessandro Mauro, direttore del dipartimento di neuroscienze dell'Università di Torino, condividerà conoscenze e suggerimenti su come migliorare la qualità del sonno e affrontare i problemi di insonnia.