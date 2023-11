Navigando tra avventure e passioni: laboratorio per bambini a Domodossola

La lettura è un viaggio magico che ci trasporta in mondi lontani, e sabato, 4 novembre, alle ore 10.30, la Biblioteca Civica "G. Contini" di Domodossola offre ai bambini un'opportunità unica per esplorare queste avventure letterarie e le proprie passioni. Il laboratorio, intitolato "Leo e la balena e le nostre passioni," sarà condotto da Giuseppe Giacalone, maestro elementare e autore di racconti e libri per ragazzi che hanno ottenuto importanti riconoscimenti. Durante l'evento, Giacalone leggerà integralmente il racconto "Leo e la balena," una storia emozionante di un bambino che ama leggere in mare e che, durante una mattinata in barca, fa una scoperta straordinaria: avvista una balena.

Ma l'esperienza non si ferma alla lettura. Questo evento offrirà ai bambini l'opportunità di condividere le proprie passioni e, attraverso un laboratorio di origami, creeranno un'immaginaria flotta di navi che rappresentano le loro passioni e sogni. L'età consigliata per partecipare va dai 6 ai 10 anni.

Per partecipare, è necessario prenotare contattando la biblioteca al numero 0324/242232 o inviando una e-mail a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.