"La Fabbrica del colore" prolunga fino al 2024 con le opere di 195 artisti

Si intitola “La Fabbrica del colore” la mostra collettiva che sta per essere inaugurata nello spazio Arte del Teatro la Fabbrica di Villadossola, nella quale verranno esposte le opere di numerosi artisti provenienti da tutto il Vco. Per l’edizione 2023 le pittrici e i pittori che hanno aderito sono ben 115, insieme ad 80 allieve e allievi delle scuole e laboratori artistici: proprio per questo, il comune di Villadossola ha deciso di riprogrammare la mostra in due distinti eventi.

L'esposizione dedicata ai 115 artisti del Vco si svolgerà dunque regolarmente: come già annunciato, l'inaugurazione è prevista per venerdì 10 novembre alle 18.30, e sarà visitabile fino a domenica 19 novembre (da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 22.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 22.00).

Per quanto riguarda, invece, la mostra dedicata alle scuole e laboratori di pittura, l’esposizione è rinviata nel periodo delle feste. L’inaugurazione si terrà sabato 23 dicembre alle 18.00, e proseguirà fino a domenica 7 gennaio 2024 (da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 22.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 22.00).

“È una stimolante visione ad ampio raggio sui pittori del Vco, ciascuno col proprio stile e le proprie tecniche - commenta il sindaco Bruno Toscani - .Insomma, si vuol cercare di andare oltre la semplice realizzazione di un "evento", poiché lo scopo principale è di proporre una collettiva a sostegno delle arti figurative del territorio: anche per trasformare sempre più Villadossola da centro siderurgico, com'era, a città culturale”.