"Conoscenza è salute", un incontro sui disturbi dello spettro autistico

Venerdì 10 novembre alle ore 17.45, allo Spazio contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola, in via Teatro 1, si terrà la terza conferenza di informazione medica del progetto "Conoscenza è salute".

Questo progetto nasce dalla volontà della Società di Mutuo Soccorso, di fornire attraverso incontri periodici con medici specializzati, il maggior numero di informazioni possibili per favorire una sempre più diffusa conoscenza dei problemi legati alla salute, fornendo le informazioni necessarie per la prevenzione, ai trattamenti corretti da tenere in caso di necessità, sulle strutture specializzate a cui rivolgersi.

Il tema della terza serata sarà: "I disturbi dello spettro autistico - conoscenze attuali e risorse del territorio" a cura del dottoressa Stefania Vozza. L'ingresso è a offerta libera a sostegno dei progetti sociali della Sms Ets di Domodossola