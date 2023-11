"Un Amore senile": il corso di scrittura creativa

Venerdì 17 novembre alle ore 17:30, alo spazio contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso in Via del Teatro 1 Domodossola, avrà luogo la presentazione del corso di scrittura “Creativa” intitolato «Un amore senile: dall’opera di Antonio Pizzuto, letta attraverso il contributo critico di Gianfranco Contini, alle genesi del processo creativo».

Questo “laboratorio di scrittura creativa”, tra le attività sociali promosse dalla SMS - Ets di Domodossola, rappresenta per la nostra Valle una proposta originale e forse un’assoluta novità. Rocco Cento, in qualità di coordinatore, illustrerà durante la serata il laboratorio e i suoi obiettivi. Il corso si terrà presso i locali della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola nelle date che saranno comunicate durante l’evento. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: roccocento@gmail.com. La partecipazione del pubblico all’evento di venerdì 17 novembre è libera a tutti.