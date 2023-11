Oggi, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Secondo l’Articolo 1 della Dichiarazione sull’Eliminazione della Violenza contro le Donne, emanata dall’Assemblea Generale nel 1993, la violenza contro le donne è “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.

La violenza contro le donne continua ad essere un ostacolo allo sviluppo, alla pace così come alla realizzazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze per il raggiungimento dell’uguaglianza. Non è possibile raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) senza porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze. Tra l'altro proprio nel periodo di restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, gli studi a livello globale mostrano un inquietante aumento della già esistente pandemia di violenza contro le donne.

Quest’anno il tema dedicato alla giornata è Colora il Mondo di “Arancione: Finanziare, Rispondere, Prevenire, Raccogliere”. Il tema della campagna UNITE 2020, promosso da UN Women, prevede 16 giornate di attività, dal 25 novembre al 10 dicembre. Tante iniziative si svolgeranno sul nostro territorio, ma è importante ricordare tutti i giorni il traguardo della parità di genere e impegnarsi per raggiungerlo!

