Settimana del Sociale: in arrivo due appuntamenti

Oggi, lunedì 27 novembre, segna l'inizio della quinta Settimana del Sociale organizzata da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. L'associazione imprenditoriale propone due appuntamenti significativi per sensibilizzare la comunità su tematiche importanti.

"Sentinelle contro la violenza: Estetiste e acconciatori uniti contro la violenza di genere". Il primo incontro si terrà alle 10 presso l'Auditorium dell’Oratorio di Borgomanero, in viale Dante 7/9. L'evento, intitolato "Sentinelle contro la violenza", è organizzato in collaborazione con il Soroptimist Alto Novarese e gode del patrocinio del Comune di Borgomanero e della Città di Arona. L'iniziativa mira a coinvolgere estetiste e acconciatori come figure di riferimento nella lotta contro la violenza di genere, promuovendo una cultura di rispetto e consapevolezza.

"Alcolismo: Caratteristiche ed effetti sociali di una piaga nascosta". Nel pomeriggio, alle 17:30, a Domodossola si terrà l'incontro dal titolo "Alcolismo". L'evento si svolgerà presso il Domocentro, corso Dissegna 6/b, in collaborazione con l'Asl Vco. L'incontro si propone di analizzare le caratteristiche e gli effetti sociali dell'alcolismo, una problematica spesso sottovalutata ma con impatti significativi sulla comunità.

Entrambi gli eventi sono ad accesso libero e gratuito, ma è richiesta la registrazione sul sito www.welcare.it. È possibile consultare il programma completo della Settimana del Sociale edizione 2023 sulla stessa piattaforma.