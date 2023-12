Area ex Ruga, rinviata la discussione sul completamento della bonifica

Dieci punti discussi in 27-28 minuti, per lo più variazioni di bilancio, ma anche il recupero dell’ex area Ruga e l’ampliamento dell’area commerciale in zona San Bartolomeo.

In assenza della minoranza, la maggioranza ha sbrogliato in meno di mezz’ora l’ordine del giorno nella seduta di giovedì sera alle 18.

Due gli argomenti che hanno richiesto qualche momento in più: l’area Ruga e le aree del commercio.

Sull’area Ruga la maggioranza ha deciso di rinviare il tutto al prossimo consiglio quando sarà presente anche l’opposizione. Il problema riguarda il finanziamento dato dalla Regione, attraverso i fondi del Pnrr, per completare la bonifica dell’area Ruga. Un intervento da 2 milioni e 400 mila euro. L’assessore Maurizio Romeggio ha spiegato che la modifica apportata - dopo la richiesta avanzata da alcune regioni - '‘preoccupa un poco‘’ : se non si riuscisse a rispettare tempi e i costi, la Regione o anche il Comune si troverebbero a dovervi far fronte.

‘’Il rischio – dice Romeggio – è che nell'intervento venissero trovati inquinanti pericolosi, si allungherebbero i tempi e si aumenterebbero i costi’’. Con la preoccupazione che parte dei costi vengano accollati anche al Comune.

Il secondo argomento rilevante è stato l’ampliamento dell’area commerciale in zona San Bartolomeo, cioè l’area che già comprende i discount Penny ed Eurospin. La giunta ha spiegato che si tratta di allargare l’area commerciale sino a comprendere gli ex uffici Poscio.

Poi, come detto, diverse variazioni di bilancio tra cui anche quella relativa allo stadio Poscio che comporta la somma di 237 mila euro, in buona parte dati dalla Regione e in parte derivanti dalla vendita delle azioni Generali del portafoglio lasciato dal ragioniere Armando Tami.