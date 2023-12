Numeri mandati dei sindaci, Bussone (Uncem): “Eliminare il limite per tutti”

Il presidente nazionale Uncem, Marco Bussone, è intervenuto nella discussione riguardante il numero dei mandai dei sindaci, di cui si sta dibattendo in questi giorni. Queste le sue parole:

"Non è la prima e vera priorità degli Enti locali. Senza però diventare benaltristi, sul numero di mandati dei Sindaci la proposta che faccio è di eliminarlo per tutti, senza limite di abitanti del Comune. Come per i Parlamentari. Se proprio Governo e Parlamento vogliono intervenire con urgenza su questo tema, quando sarebbe invece molto importante riorganizzare complessivamente cosa sono e cosa fanno gli Enti locali, si scelga di non mettere limiti né di abitanti né numerici di mandati. Per tutti. Se i partiti si metteranno d'accordo, vadano in questa direzione. Evitando nuove differenziazioni come quelle circolate - via il limite di mandati per i Sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti e limite di tre mandati per i Sindaci dei comuni dai 5001 ai 15.000 abitanti - che genererebbero solo più confusione".