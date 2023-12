Il Consiglio Provinciale ha approvato una proposta per la Tutela della parità di genere

Il Consiglio Provinciale del Verbano Cusio Ossola ha votato all'unanimità l'approvazione dell'Ordine del Giorno presentato dalla consigliera con delega alle pari opportunità, Magda Verazzi. L'Ordine del Giorno impegna il Presidente della Provincia, Alessandro Lana, a inserire nell'attuale Codice Comportamentale dei Dipendenti e dei Dirigenti della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola l'articolo 12 bis, dedicato alla "Tutela della Parità di Genere".

La proposta, che ha ricevuto il sostegno unanime di tutto il Consiglio, mira a promuovere attivamente la parità di genere all'interno della pubblica amministrazione provinciale. L'articolo 12 bis stabilisce chiaramente gli obblighi e i principi che i dipendenti e i dirigenti dovranno seguire per garantire un ambiente di lavoro rispettoso, inclusivo ed equo.

La consigliera Magda Verazzi ha sottolineato l'importanza di questo impegno per eliminare discriminazioni basate sul genere, favorire la partecipazione attiva delle donne in posizioni di leadership e contrastare la disparità di genere. La proposta ha ottenuto il plauso di tutti i membri del Consiglio, dimostrando un forte consenso per la promozione di valori di parità e non discriminazione.

Con questa approvazione unanime, il Consiglio Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola ribadisce il suo impegno per la costruzione di un ambiente lavorativo rispettoso e inclusivo in linea con " le linee guida sulla parità di genere del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento delle Pari Opportunità".