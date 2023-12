Un nuovo weekend di sci a Domobianca365

Fra un acquisto e l’altro, ormai entrati in clima natalizio, gli appassionati di sci di Piemonte e Lombardia potranno divertirsi nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 dicembre praticando il loro sport preferito sulle piste di Domobianca365, la stazione turistica di Domodossola a soli 15 minuti in auto dal centro delle città e raggiungibile in 90 minuti di auto da Milano, Novara, Varese e Como.

La seggiovia Motti e la pista Prati saranno aperte grazie all’impianto di innevamento programmato, insieme alla sciovia e alla pista Baby e a tre tapis roulant. A disposizione dei più piccoli anche il Kinder Park a fianco del Luse Bar. Nel prossimo fine settimana gli impianti saranno aperti dalle 8.30 alle 16.30. Lo skipass sarà disponibile al prezzo di 25 euro, come sempre scontato del 20% sugli skipass ridotti. Gli skipass si possono acquistare online sul sito www.domobianca365.it/ e presso le biglietterie alla partenza degli impianti.

Sabato e domenica saranno disponibili i maestri della Scuola di sci di Domobianca365, pronti a introdurre allo sci i principianti e a seguire i progressi di chi ha già dimestichezza con curve lunghe e serpentine. A disposizione il servizio di noleggio attrezzatura con sci, racchette, scarponi e tavole perfettamente preparate, prenotabili anche online con il servizio realizzato in collaborazione con il partner Decathlon Rent.

Aperti per colazioni, merende e pranzi il LuseBar, alla partenza della seggiovia e il Rifugio Baita Motti, ristorante panoramico con terrazza e vista sulla piana di Domodossola in gradi di ospitare fino a 300 persone che nella stagione invernale a pranzo propone un’offerta self-service con i piatti della tradizione di montagna. Sabato sera alla chiusura degli impianti via al DJ Set con musica, birra e tanto divertimento.

Domobianca365 conta su 21 km di piste, servite dalle quattro seggiovie: Motti, Prel, Torcelli e Casalavera, oltre a due sciovie e tre tapis roulant per i più piccoli sciatori. Presenti un’area per discese in slitta e bob, un Kinder park per il gioco delle bambine e dei bambini e lo Snow Park, aperto in condizioni di innevamento ottimali.

All’apertura completa degli impianti i prezzi degli skipass giornalieri saranno fissati a 38 euro nei giorni festivi (ridotto under 14, over 65 e residenti a 31 euro) e di 30 euro durante la settimana con ridotto a 24 euro. L’abbonamento stagionale 2023/24 è disponibile al costo di 399 euro (ridotto under 14, over 65 e residenti a 319 euro).

La stazione sciistica ossolana è innevata anche grazie a un impianto artificiale che copre 10 km di piste. Sede di numerose gare a livello agonistico è spesso scelta come località di allenamento dalle squadre nazionali di sci. Domobianca365 è a 140 km da Milano, 110 da Novara e Varese, 100 da Lugano (CH). La stazione fa parte del Gruppo Altair che ne ha rilevato la proprietà nel 2019.