Valori fuori norma, obbligo bollitura dell’acqua a Toceno

In seguito alle analisi effettuate dall’Asl su campioni di acqua potabile è infatti risultato che gli stessi presentano valori non conformi ai parametri di qualità, quindi l’acqua risulta non potabile e pertanto non utilizzabile a scopo alimentare. Alla luce di ciò, considerato che occorre intervenire con opportuno provvedimento a tutela della salute pubblica, il sindaco Tiziano Ferraris ha emesso un’ordinanza con cui si impone, “a tutti gli utenti presenti nel Comune di Toceno, in via cautelativa, di non utilizzare l’acqua in esame per scopi potabili e per il consumo alimentare, se non previa bollitura, sino a revoca della presente ordinanza”.