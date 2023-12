Via libera al parcheggio di via Valdrè

Approvato dalla giunta comunale il progetto definitivo in merito alla viabilità al confine con l’ ex stabilimento Sisma. E’ il frutto della convenzione sottoscritta dal Comune con le società Idroelettriche Riunite Spa e Ferriere Sider Scal Srl ad aprile 2023, poco prima delle elezioni comunali.

Il progetto, un intervento da 1 milione di euro, è stato redatto dallo studio Bonacci di Villadossola. Si tratta del nuovo parcheggio tra via Sempione e via Valdrè, che prevede anche il rifacimento della strada che corre verso via Ceretti.